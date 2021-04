Cagni: “Spezia-Inter? I bianconeri prendono troppi gol. Il Milan visto col Genoa…”

Poche ore ai match di questo turno infrasettimanale di campionato per nerazzurri e rossoneri

Gigi Cagni, noto allenatore, ai microfoni di TMW ha parlato del turno di campionato che si svilupperà questa sera, dopo Verona-Fiorentina di ieri e prima di Napoli-Lazio di domani. Queste le sue considerazioni: "Il Milan dà fiducia? Quello visto col Genoa no. Il Genoa non meritava di perdere, ma se vinci anche queste partite vuol dire che hai certe qualità e Ibra è indispensabile. Raspadori capitano? E' un qualcosa che svilisce il valore di quella fascia. Il capitano è il tramite fra la società e i giocatori ma non solo. Il Milan comunque ha un'occasione grossa. E' una squadra che ti fa giocare".

"Il Parma credo abbia poche chance. Il campo ora non mente. La stanchezza farà emergere le squadre con più qualità. Le squadre che sono state eccezionali, come Spezia e Benevento, saranno quelle invischiate più delle altre. Per me c'è solo ancora un posto in ballo. Mi è piaciuto l'atteggiamento del presidente del Parma, che non ha paura di retrocedere e già pensa ai prossimi obiettivi. Questo è programmare. La Fiorentina ha qualità, come il Cagliari e ne ha anche il Parma, ma ormai c'è poco da fare".