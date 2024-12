"Grazie al lavoro con il tecnico piacentino, Dimarco è partito quasi da zero per poi esplodere nel corso del tempo, ma ormai anche in Nazionale è diventato un grimaldello imprescindibile dopo aver esordito in azzurro due anni e mezzo fa. Al momento non è un caso che l’asso nerazzurro rientri in una sorta di categoria speciale, ossia è uno dei quattro esterni ad aver segnato più di 10 gol e fornito più di 10 assist nelle ultime 3 stagioni nei cinque principali campionati europei assieme ad Hakimi, Grimaldo e Frimpong".