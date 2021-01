Farris: “Gasperini dice che eravamo noi nervosi? Forse ricorda la finale, ma la Coppa è a Formello”

Dopo la vittoria in casa dell’Atalanta, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi non ha parlato nel post partita, ma a Dazn è intervenuto il suo vice Farris:

“Luis Alberto ha fatto una prestazione da Luis Alberto. Siamo mancati negli episodi mercoledì, oggi no. Non facile vincere qui. Cerchiamo di indirizzare i ragazzi a un approccio importante. Siamo venuti qui col piglio della grande. Era importante scavalcarli a avvicinare la testa della classifica. Stiamo molto bene fisicamente. Inzaghi? È una partita importante, ma dire che eravamo nervosi noi. Non so se Gasperini dice che eravamo nervosi noi perché ricorda ancora la finale di Coppa Italia che è in bella mostra a Formello. Niente di grave comunque”.