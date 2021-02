Fascetti: “Scudetto? Il mio cuore dice Inter, ma ho qualche dubbio. Non c’è un progetto e…”

Intervenuto ai microfoni di Calciostyle, Eugenio Fascetti ha parlato della corsa scudetto. L’allenatore inoltre si dice preoccupato per la situazione societaria dell’Inter: “Il mio cuore si divide tra Inter e Lazio“.

“Quindi vorrei dire Inter, ma ho qualche dubbio. La questione societaria tra l’altro non è chiara, non ci sono soldi, non c’è più un progetto, non lo so. Vedo leggermente favorito su tutte il Milan che a differenza di altre ha un progetto ben chiaro”.

