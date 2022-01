Fascetti: “Inter, Dybala è un giocatore che prenderei sempre. La Supercoppa…”

Il tecnico ha parlato della situazione contrattuale dell'argentino e ha commentato la vittoria dell'Inter in Supercoppa

Gianni Pampinella

Nelle ultime ore si è parlato molto del futuro di Paulo Dybala. Sul giocatore è piombata l'Inter che ha in Marotta un suo grande estimatore. Intervistato da Tuttomercatoweb, Eugenio Fascetti parla della situazione contrattuale della Joya: "Bisognerebbe capire quale sia la vera situazione. Così si fanno solo ipotesi. Io uno così non lo manderei via, poi se ci sono altre cose è un discorso diverso".

Ci si interroga sulla sua continuità, sui suoi infortuni...

"Non è vecchio, gravi incidenti non ne ha avuti. O ci credi o non ci credi. Se hai dubbi conviene venderlo, se ci credi fagli una squadra adatta. Pregi e difetti li conosciamo, ha più pregi che difetti. E' uno dei pochi che fa la differenza".

All'Inter come lo vedrebbe?

"E' un giocatore che prenderei sempre, fa la differenza".

Tornando all'Inter che pensa della vittoria in Supercoppa?

"Difficile e meritata, ha giocato meglio. La Juve ha buttato via una grossa occasione. Ho visto i gol e i difensori sono da "uccidere", tra virgolette ovviamente. L'ultimo errore, quello di Alex Sandro, è stato clamoroso: non si può non vedere cosa succede alle spalle. Era finita. E sul rigore provocato da De Sciglio, il giocatore juventino era davanti alla palla. Difensori veri ce ne sono pochi...".

