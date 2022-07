Fascetti: “Se Lukaku è quello dell’anno scorso, non sposterà gli equilibri dell’Inter. Dybala…”

Intervistato da TMW, Eugenio Fascetti, ex tecnico del Bari, ha espresso qualche perplessità in merito al ritorno di Lukaku all'Inter

"Non so se Lukaku possa spostare gli equilibri all'Inter. Se è il Lukaku di due anni fa, sì. Se è quello dell'anno scorso, no. Quella con Lautaro comunque è una gran bella coppia d'attacco, la più forte in Serie A secondo me".