Napoli-Inter, nerazzurri in campo nel pre-partita con una fascia speciale

Si riprende dalla Coppa Italia e riprende anche l’impegno che l’Inter ha in progetti come ‘Buu’, contro ogni forma di razzismo. Nella gara contro il Napoli i nerazzurri, come spiega lo stesso club in un tweet, scenderà in campo con una fascia speciale al braccio.

“Rispetto, unione, l’essere famiglia: anche oggi l’Inter ribadisce la sua posizione dicendo no ad ogni tipo di discriminazione. Nel pre partita della gara contro gli azzurri i nerazzurri scenderanno in campo indossando una fascia speciale“, comunica la società.