Napoli-Inter, le ultime: Eriksen, la grande occasione. Recupero fondamentale per Conte

Ci siamo. Ancora poche ore e il digiuno da Inter sarà ufficialmente terminato. I tifosi nerazzurri sono pronti a mettersi alle spalle il momento buio con la prima parta dopo oltre 90 giorni. Si riparte con la semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli e dallo 0-1 di San Siro che mette la squadra di Conte già di fronte a una partenza in salita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le scelte del tecnico nerazzurro sarebbero già praticamente fatte. Unico dubbio in difesa, dove al centro del reparto a tre dovrebbe farcela de Vrij, non al meglio della condizione ma in ogni caso importantissimo per Conte. L’olandese è in vantaggio su Ranocchia.

Con Candreva e Young sugli esterni, invece, al centro del campo agiranno Barella e Brozovic. Dietro Lukaku e Lautaro, invece, la grande occasione da titolare di Christian Eriksen, attesissimo protagonista della serata. Ecco, dunque, la probabile formazione nerazzurra:

(3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Ecco il Napoli, senza Fabian Ruiz:

(Fonte: Sky Sport)