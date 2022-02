Perisic, ampie garanzie tecniche: “Sulla fascia Inzaghi ha questo sogno per l’Inter 22-23”

E' ancora da scrivere il futuro di Perisic, ma più di un indizio conferma che il rinnovo con l'Inter è un'ipotesi sempre più concreta

E' ancora da scrivere il futuro di Ivan Perisic, ma più di un indizio conferma che ora il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza) con l'Inter è un'ipotesi sempre più concreta. Scrive Tuttosport:

"Restano aperti i file legati ai prolungamenti di Samir Handanovic e Ivan Perisic. Diffuso l’ottimismo per quanto riguarda il capitano, più moderato quello legato al sì del croato con l’entourage del quale già dopo il derby dovrebbero riprendere i colloqui. In tal senso, il fatto che Perisic abbia aperto a un prolungamento è già una conquista (...): L’esterno cerca pure un progetto tecnico valido e l’Inter, in tal senso, offrirebbe ampie garanzie visto che Simone Inzaghi sogna di alternare Perisic con Gosens".