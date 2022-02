L’Inter non vince, serve qualcosa di diverso: c’è un’idea su cui Inzaghi vuole lavorare

Anche ieri, l'Inter è apparsa in difficoltà nello sviluppo della propria manovra, e questo nonostante il ritorno in campo di Marcelo Brozovic

Anche ieri, l'Inter di Simone Inzaghi è apparsa in difficoltà nello sviluppo della propria manovra, e questo nonostante il ritorno in campo di Marcelo Brozovic. La sensazione, scrive Tuttosport, è che gli avversari stiano prendendo le contromisure ai nerazzurri. Ecco perché, secondo il quotidiano, Inzaghi potrebbe lavorare nelle prossime settimane su una nuova soluzione:

Postilla su Marcelo Brozovic: con il Sassuolo si era sentita terribilmente la sua mancanza, ieri il croato c’era ma è stato schermato benissimo dal pressing orchestrato dai ragazzi di Blessin. La sensazione è che gli avversari abbiano ormai preso le misure a questa Inter e che ora serva un piano B. Questo potrebbe essere l’utilizzo di Vecino: l’uruguaiano è l’unico, per caratteristiche, a ricordare Milinkovic-Savic, l’uomo a cui la Lazio di Inzaghi si appoggiava, alzando la palla, ogni qual volta le linee di gioco non riuscivano a sgorgare per i loro percorsi abituali. Un’idea su cui l’allenatore lavorerà nelle prossime settimane, anche se l’attualità rimanda a un derby di Coppa Italia tra due squadre che proprio non sanno più vincere".