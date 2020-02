Fashion Week, l’Inter anche… sui tram! Sul n°9 campeggiano le gigantografie dei nerazzurri

Come noto, Milano è in fibrillazione per il consueto appuntamento con la Fashion Week. E l’Inter, come sempre attenta alle evoluzioni della vita milanese, non ha fatto mancare la sua originale presenza. Dopo l’evento che ha visto protagonista Romelu Lukaku in compagnia di Donatella Versace, infatti, l’Inter è arrivata anche… sui tram.

Il profilo Instagram della società ha pubblicato una foto di un tram (il numero 9 per la precisione) in giro per le strade della città meneghina su cui figurano i primi piani, in divisa di ordinanza firmata Hugo Boss, di Skriniar, Godin, D’Ambrosio, Handanovic e Lautaro Martinez. Ecco il post del club: