Fassone: “Quest’anno si è criticato di più l’Inter rispetto al Milan. Dipende da…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Marco Fassone ha parlato delle differenze di trattamento fra Inter e Milan. "Da lettore di quest’anno si è vista una critica maggiore nei confronti dell’Inter rispetto al Milan. Questo non dipende soltanto dalla capacità dell’allenatore di essere più o meno bravo nella comunicazione, ma anche da alcuni aspetti legati alla qualità della società e degli uffici comunicazione".

"Anche l’aspetto mediatico e la bravura a far sì che si crei un ambiente favorevole è uno dei plus che porta alcune società ad essere più vincenti di altre. Da dove vengono le critiche? L’Inter è una società complicata, difficile per tutti coloro che la gestiscono".