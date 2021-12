Fassone: “Sono ancora molto legato a Inter e Milan. Ho sempre ammirato Spalletti”

Marco Fassone, ex amministratore delegato di Inter e Milan, ha confessato di essere ancora molto legato alle milanesi

"Inter Milan e Napoli fra le prime? Sono molto legato a questi club, in alcuni di questi ci sono giocatori che ho contribuito a far arrivare, le seguo con affetto. Milan e Napoli sono due squadre che giocano bene, hanno avuto problematiche che le hanno un po’ frenate ma ora il loro scontro di domenica rimane decisivo. Spalletti? Non ho mai avuto la fortuna di lavorare con lui, l’ho sempre ammirato però come avversario. De Laurentiis non ha mai sbagliato un colpo, specialmente sugli allenatori, dove ha creato una scaletta fra allenatori esperti e allenatori giovani che ha sempre portato grandi successi".