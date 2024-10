Marco Fassone , ex dirigente di Napoli, Milan, Inter e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Le dichiarazioni del presidente del Milan Scaroni sul rinvio di Bologna-Milan? Posso solo dire che quando svolgiamo il ruolo di dirigente è inevitabile che siamo un po' di parte. Il presidente ha avuto dubbi sulla legittimità della decisione del sindaco di Bologna, ma se il primo cittadino ha preso questa decisione per motivi oggettivi non c'è altro da aggiungere. Mi piace molto il Napoli di Conte, perchè tutte le sue squadre hanno la prerogativa che in pochi mesi riescono ad acquisire connotazione e spirito, riuscendo nel contempo a ottenere risultati in poco tempo.

Conte propone un calcio concreto, pratico e con una chiara identità. Milan-Napoli me la godrò in tv questa sera. Tra le due squadre in linea generale mi sembra che il Napoli abbia qualcosa in più, il Milan non ha ancora chiarito alcune cose interne, ha fatto alcune scommesse non ancora vinte. Conte poi, rispetto a Fonseca, fornisce maggiori garanzie, poi è chiaro che la partita di questa sera può finire in qualsiasi modo.