Fassone: “Scudetto? Inter favorita ma la Juve può rientrare perché…”

Le parole del dirigente esperto ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito della classifica di Serie A

Marco Fassone, ex amministratore delegato nerazzurro, ha parlato del campionato di Serie A nel corso di una intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il Napoli può raggiungere e merita il quarto posto. Per lo Scudetto l'Inter è favorita ma la Juve può rientrare ora che non ha impegni di Coppe", le sue parole.