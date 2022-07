FCIN1908 / Inter, tra i giovani aggregati c’è anche Curatolo: la situazione

Si è alzato oggi il sipario sulla stagione 2022/23 dell'Inter con il primo allenamento ad Appiano Gentile. A completare il gruppo c'erano anche diversi giovani della Primavera nerazzurra: tra questi, come si può vedere dalle immagini pubblicate, c'è anche Dennis Curatolo, attaccante classe 2004. Ma come? Non si era detto che il ragazzo fosse in uscita? Proviamo a fare chiarezza.

Come scritto proprio da noi di Fcinter1908, Curatolo non ha ricevuto alcuna proposta di contratto da professionista, rimanendo ancora con quello da giovane di serie. Uno scenario che non è assolutamente cambiato, ma che non gli preclude la possibilità di allenarsi con la Prima Squadra, cosa che continuerà a fare anche nei prossimi giorni. La questione contrattuale è rimasta ancora in sospeso, e il mercato lascia aperte numerose opzioni: nelle prossime settimane il suo futuro verrà definito.