Il centrocampista classe 2005 lascia i nerazzurri e si trasferisce al club milanese, neo promosso in Serie C

Altra operazione in uscita per l'Inter: Giuseppe Mazzola, centrocampista classe 2005, lascia i nerazzurri e si trasferisce a titolo definitivo all'Alcione, club neo promosso in Serie C. L'operazione, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è già stata definita: a breve arriverà l'ufficialità.