FCIN1908 – Cagliari a Milano, appuntamenti di mercato in giornata. Non con l’Inter

Stefano Capozucca è in costante contatto con Piero Ausilio, incontrato qualche giorno fa, ma non oggi

L'asse Inter-Cagliari sta per diventare rovente. Diversi sono i nomi in ballo tra le due società, chiamate a risolvere in primis il nodo Radja Nainggolan. Stefano Capozucca, direttore sportivo rossoblù, è a Milano e nella giornata di oggi ha avuto incontri di mercato con diversi club in un noto ristorante sardo nel cuore di Milano. Non una cena, ma alcuni appuntamenti a ristorante chiuso nel primo pomeriggio. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, però, non c'è stato un contatto con l'Inter. Almeno in giornata, perché un contatto diretto con Ausilio in realtà è andato in scena qualche giorno fa. Oggi i dirigenti di viale della Liberazione, come testimonia tra l'altro la foto postata sui profili social, si sono ritrovati a cena fuori Milano con Steven Zhang per festeggiare ancora una volta lo scudetto sollevato da qualche settimana.