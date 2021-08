FCIN1908 / Inter, definita la cessione in prestito di Attys: ufficialità in arrivo

Il centrocampista francese classe 2001, rientrato dalla Spal, si trasferisce in Croazia: giocherà con il Sibenik

Nuova operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro, come appurato da Fcinter1908, ha definito la cessione di Christopher Attys. Il centrocampista francese, classe 2001, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Sibenik, formazione del massimo campionato croato. Affare concluso, a breve l'ufficialità.