ESCLUSIVA Ag. Attys: “La Spal non l’ha riscattato, torna all’Inter. Abbiamo offerte”

Fabio Sommella, agente del centrocampista francese classe 2001, ai microfoni di Fcinter1908 parla del futuro del suo assistito

Fabio Alampi

La stagione di Christhoper Attys è stata senza ombra di dubbio positiva: il centrocampista francese classe 2001, ceduto dall'Inter alla Spal in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, si è da subito conquistato un ruolo di primo piano all'interno della formazione biancazzurra, totalizzando 25 presenze e 2 reti. Un rendimento di assoluto valore che, tuttavia, non è stato sufficiente per garantirsi una nuova chance con il club estense, che fatto così scadere la propria opzione di acquisto.

Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Fabio Sommella, agente di Attys che nell'ultimo anno ha portato in nerazzurro un altro giovane talento transalpino, il centrocampista classe 2004 Issiaka Kamate.

Attys ha disputato un'ottima stagione con la Spal, ma alla fine non è stato riscattato: qual è il motivo?

La Spal non ha esercitato il diritto di riscatto per il semplice motivo che in questo momento c'è grande incertezza dal punto di vista societario: vende, non vende, entra Tacopina... Ho avuto appuntamento con il direttore Zamuner (responsabile dell'area tecnica della Spal, ndr): per lui Attys era un giocatore da riscattare assolutamente, poi doveva trovare un accordo con l'Inter, ma non so quando la cosa verrà portata avanti.

Cosa prevede per il suo futuro?

Per il momento non è stato riscattato e ritorna all'Inter: abbiamo altre opportunità, anche all'estero, parliamo con 2-3 club in Italia di Serie B e 2-3 club tra Francia e Inghilterra. Vediamo come si evolve la situazione.