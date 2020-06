FCIN1908 / Inter, alla seduta di allenamento partecipa anche de Vrij: le sue condizioni

La presenza di Stefan de Vrij in occasione dell’allenamento che si è svolto oggi, accende una speranza circa il suo recupero in vista della partita contro la Sampdoria. Lo dimostrano le immagini condivise dal club nerazzurro come sintesi narrativa della seduta svolta ad Appiano Gentile, alla quale hanno presenziato anche Javier Zanetti e Beppe Marotta. Il difensore olandese non dovrebbe avere nulla di diverso da un affaticamento. La settimana lavorativa, agli ordini di Antonio Conte, darà risposte più certe in merito ad una sua eventuale presenza in campo nella prima partita di serie A dopo lo stop da Covid19.

(FCIN1908)