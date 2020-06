Inter, affaticamento per de Vrij. Recuperano Godin e D’Ambrosio, all’appello ne manca solo uno

Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, l’Inter di Conte si prepara per ripartire in campionato. Il tecnico vuole riprendere col giusto piede per accorciare subito il distacco in classifica e fa il punto sugli infortunati:

“L’Inter riprende oggi la preparazione ad Appiano Gentile in vista della ripartenza in campionato di domenica, quando a San Siro arriverà la Samp per il recupero della 25a giornata. Sarà importante verificare le condizioni di Stefan de Vrij, uscito acciaccato sabato sera verso la fine della sfida contro il Napoli ma le cui condizioni non sembrano preoccupare. Dovrebbe essere un affaticamento muscolare, lo stesso che ha tenuto D’Ambrosio e Godin fuori dalla trasferta di Coppa ma che dovrebbe permettere ai due difensori di esserci per la partita di domenica sera, dove l’unico assente certo sarà Vecino, ancora fermo per un guaio al menisco”, riporta La Gazzetta dello Sport.