FCIN1908 / Inter, asse con la Fermana: Curatolo e Biral raggiungono Gianelli

I nerazzurri, dopo aver ceduto in prestito il centrocampista, sono pronti a girare altri due elementi del settore giovanile

L'Inter è pronta a chiudere altre due operazioni con la Fermana: i nerazzurri, dopo aver prestato al club marchigiano il centrocampista classe 2001 Jacopo Gianelli, a breve manderanno altri due calciatori del proprio settore giovanile a fare esperienza in Serie C. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Dennis Curatolo (attaccante classe 2004) e Nicolò Biral (centrocampista, 2004) nelle prossime ore raggiungeranno la loro nuova squadra: trattative concluse, ufficialità in arrivo.