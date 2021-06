FCIN1908 / Inter, Attys torna alla base: la Spal non esercita il riscatto

Il centrocampista francese, classe 2001, rientra a Milano dopo una stagione molto positiva in biancazzurro

Christopher Attys torna all'Inter: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il centrocampista francese non verrà riscattato dalla Spal, che lo aveva prelevato dai nerazzurri la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2001, protagonista di una stagione più che positiva in biancazzurro (25 presenze e 2 golnell'ultimo campionato) e sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2023, rientrerà ora a Milano in attesa di definire il suo futuro.