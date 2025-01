L'Inter si prepara alla sfida di domani col Milan. Dopo aver battuto l'Atalanta, i nerazzurri affronteranno domani il Milan nella finale di Supercoppa. Inzaghi ha il gruppo in grande condizione, ma molto probabilmente dovrà fronteggiare l'assenza di Marcus Thuram. Oggi il francese verrà nuovamente valutato da staff tecnico e medico, ma la sua presenza è in forte dubbio per il derby contro il Milan. Il tecnico valuta due alternative per il giocatore che dovrà fare coppia con Lautaro: Taremi o Correa? Arnautovic parte dietro, l'austriaco potrebbe essere un'arma a gara in corso.