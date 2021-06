FCIN1908 / Inter, Nunziatini ha firmato. In sede anche il presidente Zhang

Il centrocampista classe 2003, proveniente dal Livorno, ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla società nerazzurra

Francesco Nunziatini è un nuovo giocatore dell'Inter: il centrocampista classe 2003, come appurato da Fcinter1908, ha da poco lasciato la sede nerazzurra in compagni della madre e del suo entourage. Il giocatore arriva a parametro zero dal Livorno. Presente anche il presidente Steven Zhang.