Il terzino sinistro nerazzurro, classe 2005, è pronto per iniziare il suo percorso tra i professionisti: partirà dalla Serie C

Matteo Motta è pronto per iniziare il suo percorso tra i professionisti: il terzino sinistro classe 2005, secondo quanto appurato da Fcinter1908, lascerà l'Inter e si trasferirà alla Pro Patria, società di Serie C storicamente molto vicina ai nerazzurri. Operazione definita sulla base di un prestito secco, ufficialità in arrivo nei prossimi giorni.