Importante riconoscimento per il terzino sinistro classe 2005 della Primavera nerazzurra, prodotto del vivaio interista

Ufficialità in casa Inter: Matteo Motta, terzino sinistro classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Per il numero 13 della Primavera nerazzurra, come appreso da Fcinter1908, accordo fino al 30 giugno 2028.