Inter, prosegue il febbraio da titolare di Padelli: contro la Samp sesta gara consecutiva

Antonio Conte dovrà ancora rinunciare a Samir Handanovic: il portiere sloveno non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio alla mano sinistra, e anche contro la Sampdoria il suo posto sarà preso da Daniele Padelli. L’ex Torino può così proseguire il suo febbraio da titolare, come ricorda La Gazzetta dello Sport, e contro i blucerchiati giocherà la sua sesta gara consecutiva dal primo minuto:

“Dopo un anno in panchina a guardare, le prime partite erano state uno choc, ma adesso sta quasi tornando routine. Soprattutto se difesa e avversari danno una mano, e ti permettono di passare una serata a giocare quasi unicamente coi piedi, come in Bulgaria. Daniele Padelli a Razgrad è arrivato alla tappa numero cinque del suo febbraio da titolare dell’Inter: non è stata l’ultima, domenica contro la Sampdoria ci sarà ancora lui. […] Contro la Sampdoria quindi sesta gara di Padelli, imbattuto con Udinese e Ludogorets, incolpevole sul gol del Napoli, in difficoltà nel derby e contro la Lazio“.