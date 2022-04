Febbre per il derby: staccati oltre 70 mila biglietti. San Siro, primo esaurito post covid

In occasione del derby di Coppa Italia, sono già oltre settantamila i tifosi che hanno acquistato il biglietto

Dopo due anni di chiusure e riaperture parziali, San Siro è tornato a indossare l'abito per la festa. Con il Verona erano presenti oltre 60 mila tifosi e in occasione del derby di Coppa Italia, sono già oltre settantamila i tifosi che hanno acquistato il biglietto. "La quota è stata toccata ieri pomeriggio: con altri giorni a disposizione è assolutamente prevedibile il tutto esaurito. Restano circa quattromila tagliandi del terzo anello e meno di mille nel primo rosso. Nel post Covid non era mai successo: è possibile riempire gli impianti al massimo della capienza soltanto dal primo aprile scorso. Il derby arriva diciannove giorni più tardi e sarà la partita con più spettatori presenti".