Fedele: “L’Inter va in difficoltà se non segnano Lukaku e Lautaro. Il Napoli…”

"Credete ancora alle dichiarazioni degli allenatori? Non si dice mai la verità. Il Napoli ha talento. Il Milan è Leao al 70%. L'Inter se non segna Lukaku o Lautaro va in difficoltà, il Napoli non è così. La Juventus ha Fagioli, che non è all'altezza. La Juve dovrebbe avere altri interpreti per certi obiettivi. La crisi della Juve è la mancanza di difensori. E' la migliore difesa per caso".