Fedele: “Scudetto? Il Napoli può perderlo solo se si suicida. L’Inter…”

Le considerazioni del noto operatore di mercato a proposito della lotta al vertice in Serie A sulla quale inciderà anche la gara di domani

Enrico Fedele, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue considerazioni a proposito del match di domani: “Inter-Napoli? I nerazzurri sono costruiti bene fisicamente e pensavo fosse la diretta antagonista del Napoli. I punti di svantaggio sono tanti, l’Inter ha un solo obiettivo, quello di vincere per provare a rientrare. Ma il Napoli è molto più forte delle altre, ha tante soluzioni offensive e chi fa gol, vince le partite. Il Napoli può solo suicidarsi per perdere lo scudetto, lo dico da tempo. Il Milan ha dei problemi seri, uno è il portiere, l’altro riguarda i rinnovi di Leao e Giroud".