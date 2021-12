Inter-Cagliari, De Vrij: “Felice di tornare con una vittoria e un clean sheet!”

Il calciatore è tornato oggi dopo aver superato un infortunio e si è detto contento per i tre punti e zero gol subiti

C'era anche de Vrij questa sera tra gli uomini a disposizione dell'Inter di Inzaghiper la gara con il Cagliari. Il giocatore nerazzurro alla fine della partita ha postato uno dei momenti della partita. E dal suo post si evince tutta la sua voglia di tornare dopo lo stop al quale è stato costretto per un infortunio rimediato durante la pausa per le Nazionali.