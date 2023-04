Felipe Anderson: “Sapevamo che potevamo fare male all’Inter in qualsiasi momento”

Felipe Anderson, autore del gol che sta fin qui decidendo Inter-Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo: "La partita dura 90 minuti e dovremo lottare. Sapevamo che potevamo fare male all'Inter in qualsiasi momento, loro sono partiti meglio, ma la Lazio adesso è una squadra che sa soffrire, sa capire i momenti della partita. Abbiamo una grande sfida adesso, di solito è molto difficile per noi il secondo tempo, ma dobbiamo continuare così, solidi in difesa, possiamo ancora fare male all'Inter".