La ripresa inizia con Polli in campo al posto di Bugeja. La prima conclusione è però delle rossonere: Marinelli crossa al centro dove Cetinja devia, ma la palla finisce su Grimshaw che conclude trovando la respinta provvidenziale di Fordos. Poco dopo la mezz’ora le nerazzurre si rendono pericolose grazie a Serturini che prima conclude al volo dal limite, tirando però debolmente, e poi dalla sinistra serve perfettamente al centro Fordos che di testa impegna Giuliani. Negli ultimi 15 minuti aumenta il forcing dell’Inter e all’81’ arriva una grandissima occasione: Bonfantini mette in mezzo una gran palla per Polli che conclude al volo a botta sicura, trovando l’ennesimo riflesso di Giuliani che respinge. Poco dopo Alborghetti prova a suonare la carica calciando dal limite ma non ci sono problemi per l’estremo difensore rossonero. Non accade più nulla: l’Inter giocherà quindi la Poule Scudetto, mentre il Milan giocherà per la salvezza.