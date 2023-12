Femminile, Fiorentina-Inter 4-2: non basta la doppietta di Cambiaghi

Sconfitta per le nerazzurre sul campo della Fiorentina, nell’undicesima giornata di campionato. Le viola vincono 4-2 grazie alla tripletta di Boquete e al gol di Catena al 90’. Per le nerazzurre la doppietta di Cambiaghi. Una gara che lascia l’amaro in bocca sia per il risultato che per l'infortunio occorso a Karchouni.

Le nerazzurre partono fortissimo e passano in vantaggio dopo 120 secondi. Cambiaghi dopo un batti e ribatti in area conclude di sinistro trovando una deviazione vincente. Al 9’ brutto momento del match a causa del serio infortunio occorso a Karchouni, uscita in barella dal campo. Al suo posto Pandini che ha raggiunto le 100 presenze in maglia Inter. La gara subisce una lunga fase di stallo dove le due squadre non riescono ad incidere in fase offensiva. Al 21’ Severini dai venti metri ci prova, ma calcia fuori misura. Cambiaghi a metà tempo fugge sulla destra e mette al centro, non riuscendo però ad essere precisa. Non accade più nulla fino al fischio del direttore di gara che decreta la fine dei primi 45 minuti di gioco.