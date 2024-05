Si chiude con un pareggio la settima giornata della Poule Scudetto dell'Inter Women: all'Arena Civica le nerazzurre subiscono la rimonta della Fiorentina e chiudono sul 2-2. La squadra di Rita Guarino in vantaggio grazie al gol di Magull al 39' del primo temo apre la ripresa raddoppiando con Bonfantini servita in modo perfetto da Polli. La reazione della Fiorentina arriva dopo soli due minuti, quando al 50' Severini trova l'angolino da fuori area e accorcia il risultato. All'89' le nerazzurre sfiorano per due volte nel giro di pochi secondi il 3-1 con Magull e Jelcic con due salvataggi viola sulla linea di porta. All'ultimo minuto di recupero arriva la beffa finale: Pedersen commette fallo su Longo e Boquete realizza il gol del pari.