Femminile, Inter-Fiorentina 4-0: show delle nerazzurre, tripletta di Chawinga

Gara a senso unico per le ragazze di Coach Rita Guarino. Finisce 4-0 per l’Inter grazie alla rete di Polli e alla tripletta sontuosa di una scatenata Chawinga. Le nerazzurre dopo questa vittoria puntano al terzo posto, distante solo un punto.

Il primo tempo offre poco nei primi 10 minuti, con le due squadre che non riescono a creare occasioni pericolose. La prima grande chance capita sui piedi di Chawinga che entra in area sulla sinistra e con un diagonale sfiora il vantaggio: ottima la risposta di Baldi. Al 35' Sonstevold dalla destra crossa al centro per Alborghetti che si coordina perfettamente e conclude al volo di destro: altra parata di Baldi. Passano pochi minuti e arriva il gol nerazzurro. Chawinga accelera sulla destra, converge e serve Polli che salta un'avversaria e calcia di destro, trovando il gol del vantaggio. Prima della fine del primo tempo è ancora la squadra di Rita Guarino a rendersi pericolosa. Karchouni va sulla sinistra, entra in area e serve al centro Polli che stoppa e calcia al volo, conclusione che va alta sulla traversa.