Femminile, Inter-Milan formazioni ufficiali: le scelte di Guarino e Ganz

Ultimo impegno stagionale per le nerazzurre, che si giocano nel derby contro le rossonere il terzo posto in classifica

Ultimo impegno stagionale per l'Inter di coach Rita Guarino, che affronta il Milan allo stadio "Breda". Il derby, valido per la 10ª e ultima giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile, potrebbe portare le nerazzurre al terzo posto finale in classifica. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 14.30.