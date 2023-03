Femminile, Inter penalizzata in 3 delle ultime 5 gare: nessun commento, ma tanta rabbia

L'Inter di Rita Guarino esce sconfitta dalla sfida contro la Juventus, al termine di un match fortemente condizionato da alcuni evidenti errori arbitrali: le bianconere si sono imposte con il punteggio di 1-3, ma 2 reti risultano irregolari. La prima, realizzata da Sembrant, è viziata da un tocco con il braccio della stessa calciatrice svedese, che si aggiusta il pallone e insacca da pochi passi; la terza, quella che ha chiuso i conti dopo il gol di Chawinga che aveva riaperto la partita, è stata segnata da una Bonansea in chiara posizione di fuorigioco. Tanta la rabbia in casa nerazzurra, per il ko odierno ma non solo. La frustrazione interista deriva da un periodo particolarmente sfortunato in termini arbitrali.