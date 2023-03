Inter Women, Guarino: “Poco da commentare sugli episodi arbitrali, non ha senso”

Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di LA7 la sconfitta interna rimediata contro la Juventus : "Sospetto fuorigioco sul loro terzo gol? Di sospetto c'è poco, ma non stiamo qui a commentare perchè tanto non ha senso, come non aveva senso commentare le decisioni arbitrali le altre volte e non le commenteremo neanche questa volta. Hanno visto così e accettiamo. Un giudizio sulla prova delle ragazze? L'atteggiamento è stato corretto, nell'interpretazione della gara.

Volevamo essere aggressive fin dalla loro costruzione, cercando sempre di rimanere nella loro metà campo, e in molte occasioni non abbiamo sfruttato bene gli spazi che ci hanno concesso, e sicuramente questo è un aspetto da migliorare, perchè abbiamo avuto la possibilità di curare meglio l'ultimo passaggio o certe scelte che potevano metterci nelle condizioni di finalizzare e di portarci in vantaggio. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Per il resto ho visto una squadra attenta a fare quanto richiesto, poi la partita è stata decisa da certi episodi. Karchouni? Non è sicuramente nella miglior condizione, sta recuperando da un infortunio abbastanza lungo. Non era al meglio, oggi non è riuscita ad esprimere al meglio le sue qualità, che per questa squadra sono letali".