Femminile, Inter-Pomigliano 2-1: vittoria in rimonta grazie a Csiszar e Bugeja

La prima svolta nel match valido per la settima giornata di Campionato si concretizza dopo neanche due minuti di gioco, con il calcio di rigore assegnato all'Inter per il fallo di Rabot su Bonfantini, fermata dal dischetto da Buhigas. Dopo il rigore non trasformato, le nerazzurre cercano in ogni maniera la via del gol, chiamando in causa più volte Buhigas, puntuale sui tentativi di Kachouni e Bonfantini. Proprio nel mezzo dell'assedio interista, arriva il vantaggio del Pomigliano, a segno con Ippolito con un rasoterra nell'angolino sulla respinta di Robustellini in area delle nerazzurre. Un gol che non ferma i tentativi nerazzurri che anzi si fanno più insistenti: al 36' Csiszar pareggia i conti con un inserimento perfetto su un disimpegno impreciso della difesa avversaria e dopo due minuti arriva il vantaggio con il cross di Cambiaghi e il gol di Bugeja che firma la sua prima rete con la maglia nerazzurra chiudendo in porta in due tempi dopo la respinta di Corrado.