Femminile, Inter sconfitta a Firenze: la Fiorentina vince 1-0, decide Mijatovic

Il primo tempo è tutto di marca nerazzurra con Polli che ci prova subito dopo pochi minuti, senza però trovare il guizzo vincente. Al 9’ azione personale di Merlo che parte dalla sinistra, va al centro e calcia a giro cercando l’incrocio dei pali. Ottima la risposta di Baldi. Poco dopo le viola si fanno vedere con Erzen che scappa sulla destra e mette al centro, non trovando nessuna compagna. Dopo il lampo delle padroni di casa inizia il monologo nerazzurro. Karchouni dal limite prova a concludere, tirando però troppo centrale. Al 33’ accelerazione improvvisa di Chawinga che scappa e serve al centro Karchouni che si coordina e di destro a botta sicura trova l’ennesima risposta di Baldi. Prima della fine della prima frazione Polli per l’Inter e Hammarlund per le viola cercano il gol del vantaggio, non trovando però fortuna.

La ripresa vede un copione diverso con le nerazzurre che non riescono a trovare la fluidità di manovra del primo tempo. La prima vera grande occasione è però ancora una volta per l’Inter con la solita Karchouni. La centrocampista dal limite lascia partire un destro che va a colpire il montante alto della porta. Pochi minuti dopo la Fiorentina risponde con Mijatovic che a tu per tu con Durante tira fuori. Al 63’ è ancora la calciatrice della Fiorentina a creare e questa volta non sbaglia. L’attaccante delle toscane parte dalla trequarti e si invola verso la porta, dove salta un'avversaria e sola di fronte a Durante non sbaglia. Nei 15 minuti successivi le due squadre faticano a creare, con le padroni di casa che pensano a difendere il vantaggio. Nei minuti finali le nerazzurre ci provano e vanno vicinissimo al pareggio grazie a un’azione straripante di Chawinga che recupera una palla incredibile sul fondo e serve al centro Marinelli che calcia alto di pochissimo. Pochi minuti dopo prima Santi e poi Polli ci provano, ma non riescono a centrare lo specchio della porta. Finisce 1-0 per la Fiorentina. Per l'Inter c'è sicuramente il grande rammarico per non aver capitalizzato al meglio le tante occasioni create.