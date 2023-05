Femminile, Juventus-Inter 2-2: pareggio in rimonta per le nerazzurre di Guarino

PRIMO TEMPO: 1' - Comincia il primo tempo di Juventus-Inter 2' - Vantaggio della Juventus, in gol con Pedersen, che di destro supera Durante 5' - L'Inter cerca il gol del pari, prima con il tiro dalla distanza di Pandini, poi con il piatto di Chawinga deviato in calcio d'angolo da Peyraud Magnin 15' - 2-0 della Juventus, in gol con Cantore 21' - Ottimo recupero di Sonstevold su Nystrom 32' - Ripartenza nerazzurra, Chawinga sul fondo mette indietro ma non trova Polli 33' -Tiro di Polli respinto da Magnin 45'+4' - Si chiude in attacco ma con il doppio vantaggio delle bianconere il primo tempo di Juventus-Inter

SECONDO TEMPO: 46' - Riprende Juventus-Inter, un cambio per le nerazzurre con Kristjansdottir che prende il posto di Fordos 47' - Cantore a pochi passi dalla porta non trova il gol e manda fuori l'assist di Nilden 53' - Ci prova dalla distanza Karchouni 57' - Buona trama dell'Inter, Mihashi però non trova Chawinga in chiusura 59' - Incursione di Chawinga in area bianconera, palla in calcio d'angolo 67' - Robustellini e Eckhoff al posto di Merlo e Mihashi 70' - Triplo cambio per la Juventus, entrano Gunnarsdottir, 18 Beerensteyn e Girelli 75' - GOL DELL'INTER!!! Cross dalla destra di Karchouni che pesca in area Polli: la numero 9 conclude di testa in rete e accorcia le distanze con il gol del 2-1 77' - Dopo il gol Elisa Polli lascia il posto a Bonetti 79' - L'Inter spinge per il pari, ci prova dalla distanza Robustellini che trova l'opposizione di Gama 80' - Punizione dal limite per l'Inter dopo il fallo di Bonansea su Karchouni 90' - Partono i 5 minuti di recupero 92' - GOL DELL'INTER!!! Chawinga trova il gol del 2-2: pallone recuperato da Karchouni che sforna il secondo assist del match pescando Chawinga che di sinistro chiude in porta di potenza