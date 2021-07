Rio Ferdinand su Roy Keane: “Diede un pugno in faccia a un ragazzino solo perché…”

Che Roy Keane non fosse uno stinco di santo in campo è cosa risaputa. Ma l'aneddoto raccontato da Ferdinand è impressionante

Che Roy Keane non fosse uno stinco di santo in campo, è cosa risaputa. Ma l'aneddoto raccontato dall'ex compagno di squadra al Manchester United Rio Ferdinand è qualcosa di davvero impressionante. Nel suo podcast VIBE with FIVE, infatti, l'ex difensore inglese ha detto:

"Una volta ha dato un pugno in faccia a Chris Eagles. Chris era un ragazzino e si è preso un po' troppe libertà con Keane. Roy era di ritorno da un infortunio, oppure non aveva giocato, quindi stava facendo una partitella con le riserve. C'erano parecchi ragazzi delle giovanili in campo e giocatori come Eagles e Lee Martin correvano come topi, cercando di avvicinarsi a lui e di contrastarlo. Chris gli è entrato in ritardo un paio di volte e Roy gli ha detto 'stammi a sentire, vacci più calmo'. Eagles voleva soltanto fargli una buona impressione e quando è arrivato il pallone lo ha colpito di nuovo e gli ha tirato la maglia. Roy si è semplicemente girato e bang, un cazzotto velocissimo in pieno sulla mascella. Io ero lì a vedere e gli ho detto 'Roy, che problema hai?'. Poi quando siamo rientrati gli ho detto 'perchè l'hai fatto, è solo un ragazzino?' e gli ho detto di non farlo mai più".