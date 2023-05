Ferdinand affronta e ferma un aggressore che era entrato in casa sua

Rio Ferdinand e la sua famiglia sono stati vittime di un "incidente terrificante" nelle ultime ore quando un uomo ha cercato di intrufolarsi nella casa dell'ex giocatore il giardino sul retro. Come pubblicato dal Sun, l'aggressore ha aperto le porte del cortile sul retro ed è stato lo stesso ex calciatore ad affrontarlo per proteggere la moglie incinta e i figli , che a quanto pare sono rimasti al sicuro all'interno della casa.