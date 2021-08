Ferdinand: “Ho parlato con Lukaku, ecco cosa mi ha detto. Con lui il Chelsea…”

L'ex difensore del Manchester United elogia l'attaccante belga in procinto di tornare al Chelsea

In Inghilterra i riflettori sono puntati su Romelu Lukaku. Dopo due stagioni in Serie A, l'attaccante belga ritorna in Premier League dove vestirà la maglia del Chelsea. Secondo Rio Ferdinand, Big Rom ha voglia di riscatto dopo alcune stagioni deludenti in Premier. "Gli ho parlato di recente ed è un uomo affamato. Non mi ha confermato che sta firmando per il Chelsea, ma mi ha appena detto che in questa stagione ha fame. Penso solo che questo ragazzo riceva energia dai dubbiosi e vuole dimostrare loro che si sbagliano. Ha un intero stadio pieno al Manchester United che ha dubitato di lui, tutta la tifoseria dell'Old Trafford ha dubitato di lui. Molte persone non erano molto insoddisfatte quando è andato via".