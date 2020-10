Ferlaino: “Maradona? Le big come l’Inter erano distratte, il Napoli ne approfittò”

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio CRC, l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha ricordato l’arrivo di Maradona all’ombra del Vesuvio nel giorno del 60esimo compleanno del ‘Pibe de Oro‘:

“Non fu difficile convincere Maradona a venire a Napoli perché aveva scelto di lasciare Barcellona . Per fortuna altri grandi club come la Juve, l’Inter e il Milan erano distratti. Il Napoli ne approfittò e lo acquistò. Non penso che con Diego abbiamo vinto meno titoli di quello che avremmo potuto conquistare. Non dimentichiamo che all’epoca di Maradona c’era il Milan di Van Basten e l’Inter dei record“.