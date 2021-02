Inter 2021-22, trattativa bloccata: “Fermato questo affare caldissimo per l’estate”

Le vicende societarie fanno sentire i loro effetti sul mercato dell'Inter. I nerazzurri hanno infatti bloccato una trattativa avviata

Le vicende societarie in casa Inter non possono che far sentire i loro effetti sulle strategie in vista della prossima stagione. Se in campo la squadra di Antonio Conte è all'assalto dello scudetto, fuori dal terreno di gioco i tifosi seguono con apprensione l'evolversi del futuro del club. E ovviamente anche il mercato estivo in vista della stagione 2021-22 rischia di risentirne. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini su TMW, infatti, i nerazzurri hanno bloccato la trattativa per Juan Musso (sul quale ora è in vantaggio la Roma), affare che sembrava ormai avviatissimo: