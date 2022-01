Ferrara: “Dybala? Con quello sguardo non si cerca un amico. L’Inter…”

Le considerazioni dell'ex difensore a proposito dell'attaccante argentino ai microfoni di DAZN

Ospite negli studi di DAZN, Ciro Ferrara ha commentato quanto accaduto attorno a Paulo Dybala negli ultimi giorni e ieri sera con l'esultanza provocatoria nei confronti della società. Queste le sue parole: "Da qui alla fine di questo caso, se ne parlerà praticamente ogni giorno. Generalmente in quell'ambiente riescono a gestire queste situazioni, sarà molto importante, perché è il calciatore più rappresentativo della Juventus. Qualsiasi giocatore si sarebbe risentito dopo certe parole. Cercava un amico? Ma con quello sguardo non cerchi mica un amico... (sorride, ndr). I numeri 10 non devono dimostrare nulla in più degli altri. Anche i 'poveri' numeri 2 devono sempre dimostrare, devono farlo tutti a prescindere. Lui ha sicuramente diverse richieste e in Europa potrebbero accontentarlo. L'Inter? Fa parte dell'Europa, ovviamente".